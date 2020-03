Dall’Inter all’Inter, 18 anni dopo: Cristiano Ronaldo fa 1000 (più 2)

Il derby d’Italia contro l’Inter sarà una sfida speciale per Cristiano Ronaldo. Al campione portoghese della Juve, infatti, manca soltanto un ultimo gettone per festeggiare un traguardo storico: la sua partita numero 1000 tra i professionisti tra club e Nazionale. In realtà, CR7 avrebbe già raggiunto la quota a quattro cifre nel match contro la Spal (ora 1001 dopo la trasferta di Lione), ma due delle suddette presenze le ha collezionate con la seconda squadra dello Sporting, dunque – almeno sulla carta – non dovrebbero essere inserite nell’elenco. Ronaldo si appresta così a tagliare il traguardo delle 1000 (più 2) presenze, a distanza di 18 anni dalla sua prima apparizione da professionista contro… l’Inter! Già, perché il portoghese esordì con la maglia dello Sporting in un playoff di Champions contro i nerazzurri. Tra meno di 48 ore, a distanza di quasi 18 anni, di fronte a CR7 ci sarà lo stesso avversario. Nel mezzo una carriera da urlo che resterà indelebile nelle pagine della storia del calcio.

Foto: Twitter ufficiale Juve