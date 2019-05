Dall’Inghilterra: West Ham su André Gomes, per Pellegrini è una priorità

Il futuro di André Gomes potrebbe essere ancora in Premier League. Dopo una stagione passata in prestito all’Everton, il giocatore di proprietà del Bacellona è finito nel mirino del West Ham. I Toffees vorrebbero riscattare il portoghese ma secondo il Times gli Hammers sarebbero disposti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il classe ’93. Il quotidiano britannico svela anche che l’allenatore del West Ham, Manuel Pellegrini ritiene Gomes una priorità.

Foto: Mundo Deportivo