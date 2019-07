Dall’Inghilterra: West Ham, offerti 40 milioni per Haller dell’Eintracht

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il West Ham avrebbe formulato una prima offerta di 40 milioni per Sebastian Haller, attaccante di 25 anni dell’Eintracht Francoforte. Il club londinese avrebbe avviato le negoziazioni, e l’entourage del giocatore, autore di 20 gol in stagione con la formazione tedesca, partirà alla volta di Londra per raggiungere l’intesa con gli Hammers dopo l’accordo tra le società. Sky Sports UK parla di ottimismo tra le parti.

Foto T Online