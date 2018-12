Dall’Inghilterra: Watford-Okaka ai saluti. In pole c’è il Monaco

Tra Stefano Okaka e il Watford, dopo oltre due stagioni, siamo ai saluti. Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, il rapporto tra l’attaccante italiano e la dirigenza del club inglese ormai non è affatto idilliaco. L’ex Roma, Sampdoria e Parma, visto il suo scarso impiego durante la prossima sessione di mercato potrebbe partire per cambiare aria e tornare nuovamente protagonista. Le richieste all’esterno non mancano, ma per il classe 1989 al momento è in pole il Monaco di Thierry Henry. I monegaschi sono in piena lotta per la salvezza e Okaka rappresenterebbe il centravanti giusto per svoltare in Ligue 1. Il 29enne è legato ai The Hornets con un contratto valido fino al 2021.

Foto: sportlineng