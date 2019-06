Dall’Inghilterra: United sulle tracce di Dumfries del PSV

Prosegue senza sosta la ricerca di un terzino destro per il Manchester United di Solskjaer. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, i red devils sarebbero attualmente sulle tracce di Denzel Dumfries, olandese classe ’96 del PSV. Il giocatore ha collezionato 43 presenze nel corso dell’ultima stagione, realizzando 4 reti e servendo 7 assist ai propri compagni. E’ lo stesso media inglese ad affermare che lo United sarebbe pronto ad offrire circa 28 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore in vista della prossima stagione.

Foto: Football Oranje