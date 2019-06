Dall’Inghilterra: United sulle tracce di Brooks del Bournemouth

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, il Manchester United avrebbe recentemente mostrato il proprio interesse per David Brooks, talentuoso trequartista classe ’97 del Bournemouth. I red devils sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di sterline per assicurarsi il sì del gallese, protagonista nel corso dell’ultima Premier League con 30 presenze collezionate, 7 reti e 5 assist.

Foto: sito ufficiale Bournemouth