Dall’Inghilterra: United, per luglio l’obiettivo è James Maddison

Il Manchester United non sta affatto brillando in questa stagione e il settimo posto in classifica con 29 punti indurrà la dirigenza a muoversi sul mercato non solo per gennaio, ma soprattutto per il prossimo giugno. Uno dei principali obiettivi, secondo quanto riferisce il Daily Star, è James Maddison. Il 23enne finora si è rivelato uno dei trascinatori del sorprendente Leicester e il suo valore attuale è di circa 80 milioni di sterline. Il tempo per trattare c’è e le Foxes si preparano a compiere una super plusvalenza.

Foto: Maddison Twitter