Dall’Inghilterra: United, l’ex Ferguson suggerisce l’acquisto di McGinn

Il Manchester United è molto attivo sul mercato. Sempre più vicini Maguire e Bruno Fernandes, i Red Devils sono pronti all’assalto per Milinkovic-Savic se partisse Pogba (destinazione Real), ma nelle ultime ore al club inglese è stato accostato un altro nome. Quello di John McGinn, centrocampista classe ’94, grande protagonista del ritorno in Premier League dell’Aston Villa. Secondo quanto rivela il Sun, sarebbe stato Sir Alex Ferguson in persona a suggerire allo United il profilo di McGinn, il cui nonno è grande amico dell’ex manager dei Red Devils.

Foto: Twitter personale McGinn