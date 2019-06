Dall’Inghilterra: tutti in fila per Antonio, ma il West Ham lavora per blindarlo

Si allunga di giorno in giorno la lista di pretendenti per Michail Antonio, esterno offensivo del West Ham. Sulle tracce del classe ’90, come vi abbiamo riportato, c’è anche il Crystal Palace che vuole di tutelarsi in caso di addio dell’ivoriano Wilfried Zaha. Il giocatore, sotto contratto con gli Hammers fino al 2021, ha collezionato 38 presenze nel corso di questa stagione, mettendo a segno 7 reti e servendo 7 assist ai propri compagni. Ecco perché il West Ham non ha alcuna intenzione di cedere Antonio e, stando a quanto riportato dal Sun, nelle ultime ore avrebbe avviato i contatti per il rinnovo del contratto. Attese novità nei prossimi giorni.

Foto: The Sun