Secondo quanto riportato dal Sun, si starebbe prospettando un futuro in Premier League per Dennis Man, giovane talento rumeno della Steaua Bucarest. Questo giocatore avrebbe infatti attirato le attenzioni non solo del Manchester United, ma anche del Tottenham che sarebbe pronto a lottare con i Red Devils per ottenere il cartellino del 20enne.

Foto: cronicaromana.net