Dall’Inghilterra: Tottenham, pronta una mega offerta per McKennie

Dall’Inghilterra riportano di un Tottenham pronto all’assalto di Weston McKennie della Juventus. A riportare la notizia il The Independent che afferma come Paratici, ex ds della Juventus, straveda per l’americano, strappato la scorsa stagione allo Shalke04 per portarlo a Torino e che ora vorrebbe portarlo al Tottenham.

Secondo il The Independent, la cifra di cui si parla sarebbe di 40 milioni di euro. Cifra che qualora fosse veritiera, sarebbe davvero importante per i bianconeri.

Foto: Twitter Juventus