Dall’Inghilterra: Tottenham-Llorente, si valuta il rinnovo

Fernando Llorente e il Tottenham, un rapporto che, nonostante le numerosi voci di mercato, potrebbe continuare. Infatti, secondo diversi portali inglesi, la dirigenza degli Spurs sta valutando di rinnovare il contratto dell’attaccante di Pamplona che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. L’ex Juventus, 33 anni, in quest’ultimo periodo è apparso particolarmente in forma siglando anche dei gol decisivi, come accaduto nell’ultimo incontro di Champions League contro il Borussia Dortmund. Llorente spinge e intende proseguire la propria esperienza a Londra, presto il Tottenham scioglierà le riserve.