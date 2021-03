Dall’Inghilterra: Timo Werner bocciato in Premier, tornerà in Germania

Secondo quanto riporta Football Insider, l’avventura di Timo Werner in Premier sembra destinata a finire dopo nemmeno un anno. L’attaccante tedesco sembra che possa rientrare in patria nelle prossime finestre di trasferimento.

Il 25enne, ha firmato un contratto quinquennale con i Blues, che hanno pagato la clausola risolutiva e lo hanno strappato al Lipsia prima della fine della scorsa stagione per una cifra di i 55 milioni di euro. Werner non ha avuto l’impatto che ci si aspettava al Chelsea: finora 37 presenze e 10 reti (con l’aggiunta di 9 assist), di cui 5 in Premier League.

Neanche l’arrivo di Tuchel ha risollevato l’attaccante tedesco.

Foto: Twitter Chelsea