Dall’Inghilterra: sfida Arsenal-City per Chilwell del Leicester

È vera sfida tra Arsenal e Manchester City per il terzino Ben Chilwell. Si tratta di un laterale sinistro classe 1996 di proprietà del Leicester messosi particolarmente in mostra in questa prima parte di stagione in Premier League. Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, in vista della prossima sessione di calciomercato estiva sia i Gunners che i Citizens sono pronti a tentare il blitz decisivo. Le Foxes per ora resistono, ma a giugno se ne riparlerà.

Foto: Premier League