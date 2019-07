Dall’Inghilterra: Saliba a un passo dall’Arsenal per 28 milioni di euro

Come avevamo preannunciato lo scorso 25 giugno, derby inglese doveva essere e derby inglese è stato. I Gunners, secondo rumors provenienti dalla terra d’Albione, starebbero infatti per mettere a segno un nuovo colpo in prospettiva per il reparto difensivo. Si tratta del baby William Saliba, 18enne difensore attualmente in Ligue 1 al Saint-Etienne, con cui ha collezionato 18 presenze nell’ultimo torneo. Il calciatore potrebbe costare circa 28 milioni di euro all’Arsenal. Battuta, dunque, la concorrenza del Tottenham.