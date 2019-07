Dall’Inghilterra: Roma, contatti per Seri del Fulham

Franklin Mala, agente di Jean-Michel Seri, conferma i contatti con la Roma. A riportarlo sono i media britannici: “Io e il mio socio italiano abbiamo parlato con la Roma qualche settimane fa. Vedremo come si evolverà la situazione. Seri sarebbe felice di giocare in Serie A e la Roma è davvero un bel club”. Seri, ex Nizza, è in uscita dal Fulham, squadra con cui è retrocesso nel corso dell’ultima Premier League.

Foto: Eurosport