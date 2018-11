Dall’Inghilterra: Ramsey, Bayern vicino ma l’Arsenal vuole cederlo alla Juventus

Secondo quanto riportato dal Sun, il Bayern sembra essere il club più vicino a stringere per Aaron Ramsey. Questo pressing da parte dei bavaresi però pare non convincere fino in fondo l’Arsenal. Per questa ragione i Gunners starebbero cercando di convincere l’entourage del proprio centrocampista ad accettare la proposta della Juventus. Il giocatore finora però non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, per cui la società inglese sarebbe bloccata anche sul fronte del sostituto. Il favorito in questo senso sembra essere Adrien Rabiot. Ma per far partire l’assalto al centrocampista del PSG bisognerà attendere prima la cessione di Ramsey.

Foto: Twitter personale