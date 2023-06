Dall’Inghilterra: pronta offerta dall’Arabia per Morata

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, riferisce il Mail, è finito anch’esso nel mirino dell’Al Hilal, che sta preparando un’offerta contrattuale da quasi 50 milioni a stagione per l’ex Juve classe 1992 accostato di recente anche alla Roma e 24 milioni di euro per convincere l’Atletico Madrid a liberarne il cartellino. Nuova situazione da tenere d’occhio dunque sul filo diretto tra Arabia Saudita ed Europa. Appena ieri fa a proposito di un trasferimento della punta il presidente dell’Atletico, Enrique Cerezo, aveva dichiarato: “Quando un giocatore firma un contratto significa che saremo sicuri che giocherà nell’Atletico Madrid. Non capisco perché mi vengano fatte certe domande quando ha firmato un contratto…”. La potenza dei petrodollari potrebbe però fargli cambiare idea.

Foto: Instagram Morata