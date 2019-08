Dall’Inghilterra: Olympiakos, per l’attacco si pensa a Ghezzal del Leicester

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’Olympiakos sta cercando di arrivare all’attaccante algerino Rachid Ghezzal del Leicester. Le prossime ore saranno decisive per concludere l’operazione. Il calciatore non rientra nei piani di Brendan Rodgers e dunque è pronto per ripartire dalla Grecia.

Foto: Twitter Leicester