Dall’Inghilterra: offerta dell’Arsenal per Keita Baldé

Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Keita Baldé. Il senegalese non verrà riscattato dall’Inter, per questo i Gunners sarebbero pronti a fare un’offerta al Monaco, che riaccoglierà il classe 1995 nella propria rosa a partire dal 1 luglio. La cifra proposta al club francese sarebbe di 30 milioni di euro, vicinissima ai 34 chiesti dai monegaschi ai nerazzurri per il riscatto.

Foto Twitter Inter