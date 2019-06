Kurt Zouma resta al Chelsea. Il difensore francese classe ’94 ha giocato con la maglia dell’Everton in questa stagione, ma i Blues non hanno intenzione di venderlo e sono pronti a richiamarlo alla casa base. Come riporta il Daily Star il blocco del mercato in entrata non permetterà al Chelsea di fare operazioni e questo ha impedito il trasferimento di Zouma all’Everton.

Foto: Sun