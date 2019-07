Dall’Inghilterra: Newcastle, ipotesi Quique Sanchez Flores per la panchina

Dopo l’addio tra il club e Rafa Benitez, il Newcastle è ora alla ricerca di un un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Telegraph, Quique Flores sarebbe al momento uno dei principali candidati per la panchina delle magpies. Il tecnico spagnolo ha recentemente interrotto il proprio rapporto con lo Shanghai Shenhua per motivi di natura personale.