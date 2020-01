Dall’Inghilterra: Mourinho punta Lemar, c’è la prima offerta del Tottenham

Il Tottenham di José Mourinho è a caccia di rinforzi di qualità per il mercato di gennaio. Uno degli obiettivi dello Special One, secondo quanto riportano i colleghi del The Independent, sarebbe Thomas Lemar, 24enne esterno offensivo dell‘Atletico Madrid che piace a tanti club europei (compreso il Lione). Nelle ultime ore, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, gli Spurs avrebbero messo sul piatto un’offerta da circa 6 milioni di euro per il prestito oneroso del giocatore fino al termine della stagione, con la possibilità di inserire un’opzione di acquisto. Operazione, comunque, che non si preannuncia semplice considerato che l’Atletico chiede oltre 60 milioni di euro per liberare il classe ’95.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid