Dall’Inghilterra: Mings ritorna all’Aston Villa per 28 milioni di euro

La stampa britannica annuncia l’accordo tra il forte difensore di proprietà del Bournemouth e i Villans, squadra con cui Mings ha conquistato la promozione in Premier League al termine della scorsa stagione. Un investimento importante per la squadra di mister Dean Smith, che ha già messo a segno i colpi Wesley, Targett, Jota, Hause e El Ghazi. Il difensore classe ‘93 è atteso quest’oggi a Birmingham per la firma sul nuovo contratto.

Fonte Foto: Astonvilla.com