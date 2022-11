Dall’Inghilterra: Messi, addio al PSG. Da giugno all’Inter Miami di Beckham

Dopo due anni, potrebbe già essere arrivata all’epilogo l’avventura di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. E il suo futuro sembra essere già scritto. Infatti, da settimana in Inghilterra si parla di un suo possibile approdo in MLS. Secondo il Times, la Pulce avrebbe già un accordo con l’Inter Miami di David Beckham e sarebbe ad un passo la firma. L’accordo – si legge – potrebbe essere formalizzato subito dopo il Mondiale, gli statunitensi sono fiduciosi. Messi lascerebbe così il PSG per sposare il calcio a stelle e strisce, dove ritroverebbe anche Sergio Busquets che si è già promesso sposo del club americano.

Foto: Messi Instagram