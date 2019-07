Secondo il Daily Mail il Manchester United avrebbe alzato il prezzo per il centrocampista francese di 30 milioni di euro per arrivare a chiedere 180 milioni di sterline per l’ex centrocampista della Juventus. Alla base delle esose richieste dello United le insistenze del Real Madrid, della Juventus e del suo agente Mino Raiola. Problemi in vista per il Real Madrid e per la Juve.

Foto: AS