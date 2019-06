Dall’Inghilterra: Mata in scadenza, il Manchester United gli offre il rinnovo

Il Manchester United non ha alcuna intenzione di perdere a zero Juan Manuel Mata, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Secondo quanto rivela la stampa britannica, in particolare Sky Sports UK, i Red Devils avrebbero offerto ufficialmente il rinnovo al fantasista classe ’88. Mata recentemente è stato accostato al Barcellona e al Newcastle, tra le altre, ma il suo futuro potrebbe essere ancora con la maglia dello United.

Foto: Daily Star