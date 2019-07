In casa Manchester United continua a tener banco il futuro di Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, i red devils sarebbero pronti a sferrare un nuovo attacco per assicurarsi le prestazioni di Saul Niguez dell’Atletico Madrid in caso di addio del centrocampista francese. Il classe ’94 spagnolo è legato ai colchoneros da un contratto che scadrà nel 2026.

Foto: twitter Radio Marca