Dall’Inghilterra: Liverpool, oggi le visite mediche di Minamino

Lo scorso 12 dicembre Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, aveva annunciato i contatti con il Liverpool per Takumi Minamino. Ora, secondo quanto riferisce Sky Sports UK, è giunto il momento delle visite. Infatti, in giornata, l’attaccante giapponese classe 1995 sosterrà i controlli di rito per conto dei Reds. Minamino, in scadenza con il Salisburgo nel 2021, nel contratto ha una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro. Il futuro del 24enne, dunque, sarà in Premier League.

Foto: Pinterest