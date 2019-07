Dall’Inghilterra: l’Everton offre 55 milioni per Zaha

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, l’Everton avrebbe offerto 55 milioni di euro al Crystal Palace per Wilfried Zaha, una cifra che non prevederebbe alcuna contropartita tecnica da girare alle Eeagles. Il giocatore, come rivelato dal tecnico Roy Hodgson, sta discutendo del suo futuro con il presidente del club.

Foto Twitter Personale