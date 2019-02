Dall’Inghilterra: Leicester, si valuta la posizione di Puel. E Benitez…

In casa Leicester City si valuta la posizione di Claude Puel. La dirigenza sta pensando di cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione e molto dipenderà dal piazzamento finale in Premier League. Secondo quanto riferiscono diversi portali inglesi, per la sostituzione del francese le Foxes c’è Rafa Benitez in cima alla lista. Lo spagnolo ex Napoli, attualmente legato al Newcastle, al momento non è ancora sicuro di proseguire con i Magpies.

Foto: Daily Star