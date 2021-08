Dall’Inghilterra: l’Arsenal piomba su Tomiyasu

Dall’Inghilterra sono sicuri: l’Arsenal, in queste ultime ore di calciomercato, vuole affondare il colpo e prendere il difensore centrale del Bologna Takehiro Tomiyasu. I Gunners stanno lavorando duramente per trovare un accordo e portare il giapponese a Londra. Ultima in campionato, dopo le ultime tre gare di Premier, e ancora a quota zero punti, la società inglese vuole mettere a disposizione di Arteta qualche altro giocatore che possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Tomiyasu è l’ultima idea ma il tempo scorre.

Foto: Sito ufficiale Bologna.