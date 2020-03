Dall’Inghilterra: l’Arsenal insiste per l’attaccante Edouard, pronta l’offerta al Celtic

L’Arsenal è sempre molto attento ai giovani talenti in giro per l’Europa. E in questo senso va registrata un’importante indiscrezione proveniente dall’Inghilterra: secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, il club londinese sarebbe in pressing per Odsonne Edouard, attaccante classe ’98 in forza al Celtic. Le prestazioni del giocatore francese ex Psg (27 gol e 19 assist finora in stagione), stanno impressionando l’Arsenal che lo monitora con attenzione (soprattutto in virtù di un eventuale addio di Aubameyang) e che sta preparando l’offerta da presentare al club scozzese. Occhio, però, perché sulle tracce di Edouard ci sono anche Leicester, Everton e altre società.

Foto: sito ufficiale Celtic