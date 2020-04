Dall’Inghilterra: l’Arsenal fa sul serio per Thomas Partey. Pronta l’offerta all’Atletico

L’Arsenal fa sul serio per Thomas Partey. Le strade del centrocampista ghanese e dell’Atletico Madrid potrebbero separarsi presto: secondo quanto riferiscono i principali quotidiani britannici, tra cui l’Express, il classe ’95 potrebbe fare le valigie in vista della prossima sessione di mercato. I Gunners avrebbero tutta l’intenzione di uscire allo scoperto per anticipare la concorrenza presentando un’offerta vicino ai 50 milioni della clausola rescissoria. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppu.

Foto: Marca