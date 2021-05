Dall’Inghilterra, la stampa accusa Guardiola: “Un professore pazzo, in finale senza un mediano”

La stampa inglese, se da un lato esalta l’impresa degli uomini di Tuchel, dall’altra attacca Pep Guardiola, definendolo un professore pazzo, un uomo che prova sempre a cambiare strategie, spesso però rompendo l’alchimia della squadra.

In particolare il Sun attacca il catalano, puntando il dito sul fatto di non aver schierato nemmeno un mediano difensivo a centrocampo, in grado di contrastare lo strapotere di Kanté, che si è preso in mano il Chelsea stradominando in mediana.

Così scrive il Sun contro Guardiola: “Pep Guardiola ha scavalcato la linea sottile tra genio e follia e ha deciso che una finale di Champions League era il momento giusto per sperimentare come un professore pazzo. Il grande alchimista del Manchester City ha finito per creare solo una bomba a orologeria contro la sua stessa squadra, non schierando nemmeno un centrocampista difensivo e un attaccante di ruolo. Tuchel ha così battuto il Manchester City tre volte in sei settimane, in tre diverse competizioni”.

Foto: Sito Manchester City