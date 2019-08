La Real Sociedad cerca un rinforzo di spessore per il ruolo di terzino sinistro e da tempo segue con attenzione Nacho Monreal dell’Arsenal. Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce l’Express, il club basco sta insistendo in maniera concreta e presto potrebbe avvenire la svolta. Al classe 1986 è stata presentata un’offerta intrigante: contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sono attesi sviluppi, Monreal è sempre più vicino al ritorno in Patria.

Foto: Daily Star