Dall’Inghilterra: la cessione del Chelsea si complica, Abramovich rivuole indietro 1,6 miliardi di prestiti

Secondo quanto riporta il Times, a tenere banco in Inghilterra è ancora la situazione societaria del Chelsea, con Abramovich costretto a vendere il club a causa della sua amicizia con Putin. Il quotidiano inglese, aggiunge che i possibili nuovi investitori non mancano per il club ma ad ostacolare le operazioni è lo stesso ex proprietario russo il quale sarebbe tornato sui suoi passi. Abramovich, prosegue il Times ha deciso di rimangiarsi la promessa di cancellare un debito di 1.6 miliardi di sterline, ossia 2 miliardi di euro.

Il magnate russo, ha fatto sapere di voler riformulare totalmente le modalità di cessione, includendo il pagamento del debito dalla Fordstam Limited, alla Camberley International Investments entrambe legate ad Abramovich. La scadenza per chiudere l’operazione è fissata al 31 Maggio.

Foto: Abramovich personale