Dall’Inghilterra: Kostic trattativa in corso West Ham-Eintracht

Filip Kostic ha smesso di aspettare la Juventus due tre settimane fa, dopo che i bianconeri hanno chiuso per Angel Di Maria. La squadra di Allegri dunque si è tirata fuori per la corsa all’esterno e ora il club inglese sembra fare sul serio. Secondo quanto riportato da diverse testate inglesi, tra cui il The Sun, il club londinese dopo aver venduto Raum ora vuole il giocatore del club tedesco. Nonostante la trattativa in corso, l’acquisto di Kostic da parte degli Hammers non è ancora ultimato.

Foto: Twitter Eintracht