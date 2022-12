Dall’Inghilterra: Kanté può rinnovare con il Chelsea

Il Chelsea vorrebbe trattenere uno dei centrocampisti più talentuosi della propria rosa, si tratta del francese N’Golo Kanté. Il calciatore dei Blues andrà in scadenza a giugno 2023, attualmente il prolungamento annuale sarebbe stato declinato da Kanté. Ma, stando a quanto appreso da Sky Sports UK, i contatti tra le parti non sarebbero conclusi e la fiducia per il buon esito della trattativa resta prevalente. Proseguono dunque i colloqui con l’entourage del calciatore per trovare la formula giusta e per sciogliere il nodo legato alla durata del rinnovo.

foto: profilo Twitter ufficiale Chelsea