Dall’Inghilterra: il Tottenham fa sul serio per Ake, offerti 40 milioni di sterline

La scorsa estate il mercato in entrata del Tottenham fece registrare zero movimenti. Ora che lo stadio è ultimato gli Spurs hanno intenzione di investire per rendere la squadra ancora più competitiva. Secondo quanto riporta il Sun, la squadra di Pochettino sarebbe sulle tracce dell’ex Chelsea, Nathan Ake. Il difensore del BournemoBournemouthuth sarebbe stato individuato per rinforzare il pacchetto arretrato, tanto da spingere il Tottenham a mettere sul piatto 40 milioni di sterline per l’olandese.

Foto: Espn.com