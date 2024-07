Dall’Inghilterra: il Newcastle in chiusura per Thiaw

Con l’arrivo ormai imminente di Pavlovic, il Milan si prepara a effettuare anche un’operazione in uscita. Stando quanto riportato dal portale Hitc.com il Newcastle United è vicino a chiudere per l’acquisto di Malick Thiaw. In questi giorni i colloqui tra il club britannico e l’entourage di Thiaw sono andati avanti così come le trattative tra i due club. Il costo totale – si legge – sarebbe di 35 milioni di sterline, bonus inclusi.

Foto: Instagram Thiaw