Dall’Inghilterra: “Il Manchester United non è più in vendita”

Dopo le tanti voci che sono circolate su una possibile cessione da parte della famiglia Glazer del Manchester United, dal Daily Mail emerge questa mattina come per l’acquisto del club non sia arrivata la tanto attesa richiesta di dieci miliardi di sterline, motivo per il quale il club non sarebbe più in vendita. In questi mesi sarebbero arrivate offerte di rilievo solo da Sheikh Jassim e Sir Jim Ratcliffe, ma non soddisfacenti per l’attuale proprietà.

Foto: Twitter Manchester United