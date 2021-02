Dall’Inghilterra: il Liverpool inizia a pensare al dopo Klopp, Gerrard il favorito

Le prestazioni di questa stagione non possono definirsi entusiasmanti in casa Liverpool, nonostante nessuno si scordi le imprese degli anni passati. Ecco perché in casa Reds, si teme un addio di Jurgen Klopp nei prossimi anni. Secondo il Daily Mirror se al manager tedesco dovesse arrivare una buona proposta, soprattutto dalla Nazionale tedesca, difficilmente vi rinuncerebbe. L’attuale ct Joachim Low ha un contratto fino al 2022, e tutto sembrerebbe dipendere dai prossimi Europei, a chiarire se vi sarà un suo addio. Per questo i Reds avrebbero già iniziato a pensare al futuro. Il preferito della dirigenza sarebbe Steven Gerrard, ex capitano e leggenda nonché ex tecnico delle giovanili del Liverpool, e attualmente ai Rangers, con i quali sta facendo una stagione straordinaria in campionato, come in Europa League.

Foto: Twitter Rangers