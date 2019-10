Dall’Inghilterra: il City e l’emergenza difesa, Guardiola punta Aké per gennaio

Il Manchester City pensa già al mercato di gennaio. L’emergenza in difesa ha fatto scombussolato i piani di Pep Guardiola che, dal canto suo, ha già individuato il rinforzo per il pacchetto arretrato. Si tratta di Nathan Aké, centrale del ​Bournemouth, uno dei prospetti più interessanti dell’intera Premier League. E secondo il ​Manchester Evening News, i Citizens molto presto passeranno alla fase operativa per assicurarsi le sue prestazioni.

Foto: Twitter personale Aké