Haaland, la mega offerta Manchester City. La posizione di Real e Barcellona

Indiscrezione dall’Inghilterra nella serata di ieri sul futuro di Erling Haaland. Il norvegese del Dortmund, seguito con insistenza da Real e City, secondo il Daily Mail avrebbe scelto il team inglese. Il club di Manchester avrebbe trovato un accordo su una base di un contratto da 500.000 sterline a settimana, che lo renderebbe il giocatore più pagato della Premier.

Più di Cristiano Ronaldo e De Bruyne, a soli 21 anni. Insomma, un rilancio clamoroso pur di assicurare un grande attaccante a Guardiola. Vedremo quale sarà la risposta del Real Madrid che, ricordiamolo, lo scorso 21 giugno aveva incontrato l’entourage di Haaland raggiungendo un’intesa di massima sull’ingaggio. A quei tempi il Dortmund non era intenzionato a cedere il norvegese, anche perché non era scattata la clausola e i discorsi sarebbero stati validi solo per l’estate successiva (la prossima).

Ora è inevitabile liberarlo, nel frattempo è trascorso parecchio tempo e sono cambiate molte cose: il Real ha messo le mani su Mbappé, nel frattempo ha celebrato un fantastico Benzema, ma ha continuato a pensare ad Haaland con contatti diretti. Ora l’irruzione del Manchester City, mentre il Barcellona – che ha seguito a lungo – negli ultimi giorni si è defilato, come hanno ammesso i dirigenti, per gli altissimi costi dell’operazione. Il Barcellona è reduce da un periodo di risanamento che ha visto Laporta protagonista (anche con ottimi colpi sul mercato) e che non è ancora terminato.