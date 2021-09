Dall’Inghilterra: giocatori del Tottenham scontenti di Paratici, i motivi

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, alcuni giocatori del Tottenham sono scontenti della presenza in panchina e a bordo campo – durante le partite casalinghe – di Fabio Paratici e Steve Hitchen. I motivi sono da ricondurre al fatto che, durante le partita, i due dirigenti urlano e gridano contro gli ufficiali di gara o verso la squadra. Un atteggiamento, questo, che non è stato preso bene da una parte dello spogliatoio degli Spurs. Nonostante il buon avvio in campionato, con il primo posto momentaneo frutto di 9 punti nelle prime tre gare ufficiali di Premier, questo aspetto caratteriale dei dirigenti non è stato accettato dai giocatori.

Foto: Twitter Juve