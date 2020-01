Dall’Inghilterra: Gedson Fernandes al Tottenham, affare in chiusura

Ore decisive per il passaggio di Gedson Fernandes al Tottenham. Sembrava tutto fatto per l’approdo del giocatore al West Ham, ma alla fine a spuntarla saranno gli Spurs. Come riporta Sky Sport UK, infatti, le due società inglesi hanno presentato la stessa offerta al Benfica per il suo cartellino (prestito per 18 mesi), ma alla fine a prevalere è stata la volontà di Fernandes di approdare alla corte di Mourinho. Il centrocampista è atteso a Londra tra oggi e domani per mettere nero su bianco e firmare il nuovo contratto con il Tottenham.

Foto: Twitter Benfica