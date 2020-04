L’Everton, letteralmente rinato con l’avvento di Carlo Ancelotti in panchina, intende sognare in grande e per la prossima stagione le ambizioni crescono. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la dirigenza dei Toffees ha puntato i fari su sul difensore del Lille Gabriel Magalhaes e sul centrocampista dell’Aston Villa Jack Grealish. Per quest’ultimo, però, c’è da superare anche la concorrenza del Manchester United.