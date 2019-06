Dall’Inghilterra: Draxler in uscita dal Psg, ci pensa il Tottenham

Julian Draxler potrebbe lasciare presto il Paris Saint-Germain. Il fantasista tedesco non è una prima scelta di Thomas Tuchel e la sua volontà di giocare con maggior continuità potrebbe portarlo lontano da Parigi. Secondo quanto riferito dal Daily Star, in corsa per Draxler ci sarebbe anche il Tottenham, che sta valutando la fattibilità dell’operazione. Saranno giorni caldi sul futuro di Julian Draxler.

Foto: Metro