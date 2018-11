Dall’Inghilterra: Chelsea, si valuta il futuro di Loftus-Cheek

In casa Chelsea si valuta il futuro di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista 22enne, già nel giro della Nazionale inglese, non gioca con regolarità. Finora, con l’avvento di Maurizio Sarri in panchina, l’ex Crystal Palace ha trovato maggiore spazio in Europa League. Secondo quanto riferisce il Daily Star, le richieste nei suoi confronti per gennaio non mancano, ma la dirigenza dei Blues vuole riflettere ancora prima di prendere una decisione definitiva.

Foto: Chelsea Twitter